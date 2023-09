Le tableau des gains de la Vuelta : Evenepoel caracole en tête, l’imprenable Jumbo-Visma loin devant les autres équipes

C’est la petite tradition chère à tous les amateurs de statistiques : le tableau des gains de chaque Grand Tour. Dévoilé lors de chaque journée de repos et ensuite en fin de course, il permet de faire un bilan sur les différentes forces en présence dans le peloton. On en profite pour faire le point.

Du côté des coureurs et du classement individuel, c’est Remco Evenepoel qui truste la 1e place du podium. Malgré sa journée cauchemardesque samedi et sa dégringolade au classement, le Belge a empoché 42.050 euros depuis le début de ce Tour d’Espagne. A lui seul, il fait mieux que 20 équipes sur… 22.

En tête devant Kaden Groves (2e avec 36.940 euros empochés) et Sepp Kuss (3e avec 24.925 euros), Evenepoel profite de ses deux victoires d’étapes (3e et 14e étape) et de ses différents maillots distinctifs (maillot rouge des étapes 3 à 5, maillot à pois depuis l’étape 14 et 2x la combativité) pour tenir tous ses adversaires en joue.

Voici le classement individuel complet :

1. Remco Evenepoel : 42.050 euros

2. Kaden Groves : 36.940 euros

3. Sepp Kuss : 24.925 euros

4. Jonas Vingegaard : 21.135 euros

5. Primoz Roglic : 19.470 euros

6. Juan Sebastián Molano : 18.000 euros

7. Filippo Ganna : 17.510 euros

8. Lennard Kamna : 17.360 euros

9. Andreas Kron : 16.240 euros

10 Jesus Herrada : 12.120 euros

Du côté des équipes, c’est sans surprise la formation Jumbo-Visma qui truste le haut du panier. Hégémonique dans sa quête du général, l’équipe néerlandaise place trois coureurs… aux trois premières places. Ajoutez à cela les trois victoires d’étapes, glanées tour à tour par les trois ogres (Kuss, Roglic et Vingegaard) et vous obtenez un modique total de 69.640 euros.

La Jumbo caracole donc en tête, loin devant les autres puisque l’équipe belge Soudal Quick-Step prend la deuxième place du classement avec… 46.5000 euros empochés. La formation de Patrick Lefevere profite du sillage omniscient de Remco Evenepoel pour devancer UAE Team Emirates (3e avec 40.620 euros) et l’équipe Alpecin-Deceuninck (4e avec 38.570 euros).

en fond de classement, c’est l’équipe Arkea Samsic qui ferme la marche. Le butin amassé depuis le départ de Barcelone ? 3445 euros…

Voici le classement par équipes complet :

1. Jumbo-Visma : 69.640 euros

2. Soudal Quick-Step : 46.500 euros

3. UAE Team Emirates : 40.620 euros

4. Alpecin-Deceuninck : 38.570 euros

5. Team dsm-firmenich : 31.095 euros

6. BORA-hansgrohe : 27.070 euros

7. Lotto-Dstny : 25.150 euros

8. Groupama – FDJ : 23.765 euros

9. INEOS Grenadiers : 22.660 euros

10. TotalEnergies : 19.965 euros

11. Intermarché-Circus-Wanty : 18.130 euros

12. Caja Rural – Seguros RGA : 17.520 euros

13. Movistar Team : 17.340 euros

14. Cofidis : 16.140 euros

15. Bahrain-Victorious : 15.175 euros

16. Lidl-Trek : 12.690 euros

17. EF Education-EasyPost : 12.525 euros

18. Team Jayco AlUla : 7.880 euros

19. Burgos-BH : 7.265 euros

20. AG2R Citroën Team : 6.910 euros

21. Astana Qazaqstan Team : 4.450 euros

22. Team Arkéa Samsic : 3.445 euros