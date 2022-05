Le tabac banni des quais à partir du 1er janvier prochain

La commission Mobilité de la Chambre a approuvé hier une proposition de loi Ecolo Groen de bannir les cigarettes des quais de gare. Il était en effet encore permis d'en griller une ou de vapoter sur les quais non couverts ou semi couverts. Mais dès janvier prochain, c'est l'interdiction totale. Cela mettrait aussi fin à la confusion sur les endroits où il était possible de fumer.

Le tabagisme tue près de 40 personnes par jour en Belgique

L'objectif des auteurs de la proposition de loi est surtout de lutter contre la tabagisme passif. Le tabagisme actif ou passif tue, pour rappel, près de 40 personnes par jour en Belgique. Pour Ecolo-Groen, une entreprise publique qui transporte quotidiennement 900.000 navetteurs se devait de répondre à ce problème de santé publique.

En outre, les quais devraient aussi accueillir moins de mégots, c'est donc aussi un plus pour la propreté. Mais attention, préviennent les syndicats, il faudra des moyens pour appliquer ces mesures et donc plus d'agents de sécurité pour effectuer ces contrôles supplémentaires.