Le T-Rex encore 3 semaines au Muséum des Sciences naturelles, et des activités tout l’été

Durant cet été, le musée propose aussi toute une série d’activités destinées à toute la famille, pour pouvoir se glisser dans la peau d’un paléontologue, observer la nature grouillante, ou le monde des bêtes à quatre ou six pattes.

Parmi celles-ci, l’exposition permanente "Planète vivante" permet d’en apprendre plus sur notre planète et sa biodiversité en découvrant plus de 800 spécimens (de la girafe au puceron) grâce à des animations ludiques.

Plusieurs parcours d’été sont organisés pour les 7-12 ans, comme le Parcours Jurassic World Dominion et le Parcours BiodiversiTour.

Toutes ces activités et bien d'autres sont à retrouver sur le site du Muséum des sciences naturelles.