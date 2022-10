« Le système Total » : le doc qui questionne la politique verte de la multinationale

Marécages de papyrus peuplés d’hippopotames, de buffles et de crocodiles. Savanes sèches d’acacias et de palmiers. Chutes d’eau qui dégringolent entre deux flancs verdoyants de montagne. En Afrique centrale, à l’ouest de l’Ouganda, s’étend le Murchison Falls sur plus de 5000 km, le plus grand parc naturel du pays. C’est là que TotalEnergies a prévu de réaliser plus d’un tiers des forages de son nouveau projet pétrolier : un oléoduc chauffé de plus de 1400 km. Cette " bombe climatique " tranche avec la récente politique de verdissement de l’entreprise.

Depuis 2020, le géant pétrolier et gazier affirme pourtant se tourner vers l’énergie durable. Total développe sa production de gaz naturels et verts, d’électricité et d’énergies renouvelables, pour se muer en producteur “multi-énergies responsable”. L’année dernière, l’entreprise renommée TotalEnergies, a octroyé plus de 20% de ses investissements nets dans les renouvelables et l’électricité. Mais peut-elle vraiment être un acteur crédible de la transition énergétique ? L’enquête minutieuse menée par Catherine Le Gall et Jean-Robert Viallet tente d’y répondre et révèle les paradoxes et incohérences de la politique de verdissement du géant pétrolier.