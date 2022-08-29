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Ukraine - Україна

шкільна система в Бельгії | Le système scolaire en Belgique

il y a 18 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Це зараз актуальна тема ,тому поговоримо про повернення до школи! Чи знаєте ви, що між Бельгією та Україною є чимало невеликих відмінностей?

 

У Бельгії школа є обов'язковою з 5 років і безкоштовна. У будь-якому випадку, якщо ви відвідуєте "офіційну" мережу, а не приватну школу!

Послідовність занять також трохи відрізняється від тієї, яку ми знаємо в Україні. У Бельгії діти відвідують дитячий садок до 5 років. Потім йдуть на "первинку", на 6 років. Приблизно з 12 років вони навчаються у "середній" школі.

Лише приблизно у 18 років вони отримують диплом і, можливо, можуть продовжувати навчання. В Україні все йде швидше.

У 16 років ти вже можеш навчатися в університеті, що неможливо в Бельгії. 

Що стосується дат повернення до школи, то для найменших це відбувається приблизно 1 вересня. Старші, які відвідують вищі заклади , повертаються не раніше 15 вересня.

C’est un sujet de saison…parlons de la rentrée des classes !

 

Savez-vous qu’entre la Belgique et l’ukraine il y a pas mal de petites différences ?

En Belgique l’école est obligatoire à partir de 5 ans. Elle est aussi censée être gratuite. Si on fréquente le réseau " officiel " et pas une école privée, en tout cas !

 

L’enchaînement des classes est aussi un peu différent de ce que nous connaissons en Ukraine.

En Belgique, les enfants fréquentent l’école maternelle jusqu’à 5 ans. Puis ils vont en " primaire " , pendant 6 ans.  

A partir de 12 ans environ,  ils sont dans l’enseignement " secondaire ".

 

Ce n’est que vers l’âge de 18 ans qu’ils ont leur diplôme et peuvent continuer éventuellement des études.

En Ukraine, tout va plus vite.  

A 16 ans, on peut déjà être à l’université, ce qui n’est pas possible en Belgique.

 

Concernant les dates de rentrée des classes, elle se déroule aux alentours du 1er septembre pour les petits. Les grands, qui fréquentent le supérieur, ne rentrent pas avant le 15 septembre. 

 

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