шкільна система в Бельгії | Le système scolaire en Belgique

Це зараз актуальна тема ,тому поговоримо про повернення до школи! Чи знаєте ви, що між Бельгією та Україною є чимало невеликих відмінностей?

У Бельгії школа є обов'язковою з 5 років і безкоштовна. У будь-якому випадку, якщо ви відвідуєте "офіційну" мережу, а не приватну школу!

Послідовність занять також трохи відрізняється від тієї, яку ми знаємо в Україні. У Бельгії діти відвідують дитячий садок до 5 років. Потім йдуть на "первинку", на 6 років. Приблизно з 12 років вони навчаються у "середній" школі.

Лише приблизно у 18 років вони отримують диплом і, можливо, можуть продовжувати навчання. В Україні все йде швидше.

У 16 років ти вже можеш навчатися в університеті, що неможливо в Бельгії.

Що стосується дат повернення до школи, то для найменших це відбувається приблизно 1 вересня. Старші, які відвідують вищі заклади , повертаються не раніше 15 вересня.