« Le Système Ribadier » – un Feydeau pour (r) animer la Tournée des Châteaux

La 47e édition de la Tournée des Château se déroule du 25 juillet au 7 septembre 2023. Cette année encore, le spectacle d’été du Théâtre Royal des Galeries sera présenté dans les cours intérieures et les jardins des plus belles demeures de Wallonie et de Bruxelles. Premiers rendez-vous ce mardi 25 et ce mercredi 26 à Habay, province du Luxembourg. Les lieux et les dates de représentation sur le site du Théâtre Royal des Galeries.

Le Théâtre Royal des Galeries entame sa traditionnelle Tournée des Châteaux. Le calendrier compte 33 dates de représentation et presque autant de lieux patrimoniaux visités (le Château d’Enghien, le Château d’Havré, le Château du Karreveld, l’Abbaye de Maredsous etc.). A l’affiche, une comédie de Georges Feydeau. Son titre : Le Système Ribadier.