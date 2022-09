Le système fiscal belge "injuste" : la révision des taux d’imposition progressifs "sur la table"

Le chef de groupe MR à la Chambre, Benoît Piedboeuf, de son côté est également d’accord pour revoir la progressivité du taux d’imposition. "Il faut absolument encourager le travail et on ne peut le faire que quand la différence entre les revenus du chômage et des RIS entre autres sont vraiment différents du revenu du travail sinon on n’a plus envie de travailler. Là, celui qui gagne l’équivalent du RIS travaille et paie des impôts. Ça n’a aucun sens."

Pourrait-on dès lors envisager de maintenir les tranches 1 et 2 à 25% d’imposition et de ne passer à 40% qu’à partir de la troisième tranche ? "Ça se rapprocherait de ce qui se fait dans les pays voisins", confirme le chef de groupe. "Et c’est sur la table. Il faut détaxer revenus du travail, on est tous d’accord là-dessus. Il n’y a plus qu’à trouver les moyens de le faire."