"Le système de l'aide à la jeunesse renforce la maltraitance" : manifestation d'un secteur en crise

Des conditions qui empirent les situations déjà très compliquées vécues par les familles dont s’occupent les travailleuses et travailleurs sociaux au quotidien.

"On est très pris humainement, émotionnellement dans notre travail, nous Amélie Roland. Quand on est confronté à des enfants, des adolescents, des parents qui nous demandent de l’aide, qui sont en souffrance, qui sont en pleurs au téléphone pour qu’on les aide et que nous, on ne sait pas y répondre. On leur demande de patienter 6 mois, 9 mois voire plus. Emotionnellement c’est compliqué".