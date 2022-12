"Le système D’Onofrio" – Livre de Nicolas Taiana

Nicolas Taiana explique pourquoi il a décidé d’écrire sur Lucien D’Onofrio. "Depuis mon arrivée en Belgique, j’entends beaucoup parler de lui comme si c’était le boss du jeu et quelqu’un d’un peu mystérieux. C’est une personne discrète mais la trajectoire du personnage est très romanesque et peut raconter certaines facettes du football et pas seulement."

Il parle des témoins qu’il a trouvés pour écrire son livre. "Pas toujours évident de trouver des témoins particulièrement à Liège, mais c’est lié à sa réputation. Comme si les personnes avaient des craintes à parler de lui. Mais ça a été plus simple que ce qu’on pensait finalement. Je me suis entretenu avec pas mal de proches mais je n’ai pas pu m’entretenir avec lui personnellement."



Il termine enfin sur le personnage de Lucien D’Onofrio. "Il y a une formule toute faite, c’est un personnage fascinant et controversé. Le fait qu’il se soit fait tout seul peut fasciner, procurer de l’admiration. Quand je me suis lancé dans ce projet, je n’avais ni l’idée de l’attaquer ni de le défendre mais de raconter les faits comme ils sont. Et finalement, en découvrant son histoire, on se rend compte qu’elle est peu connue du grand public."