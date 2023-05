Le syndrome FOMO au travail : quelles solutions face à ce fléau venu des réseaux sociaux ?

FOMO est un acronyme pour "fear of missing out" ou "peur de manquer". Cette pathologie psychique provoquée par le développement d’internet et l’avancée de la technologie est en augmentation partout dans le monde et peut devenir un fardeau psychologique très inquiétant dans la vie privée comme en entreprise. Explications de ce syndrome et pistes de solution pour s’en sortir par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself et chroniqueur pour Tendances Première.

Arrivée avec les réseaux sociaux et l’ère digitale, cette appréhension de manquer des expériences enrichissantes a été reconnue et nommée en 1996 par Dan Herman, expert en marketing. Selon Jean-Olivier Collinet, tout comme pour le burn-out, le FOMO consiste en un syndrome qui signale le trop-plein : "Etre hyperconnecté donne la sensation d’être partout, dans tous les projets, ce qui entraîne fatigue, dépression et anxiété sociale intense".