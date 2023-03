Le syndrome du sauveur : quand l’altruisme et l’empathie peuvent intoxiquer vos relations

On peut ensuite s’interroger : qu’est-ce que ma volonté d’aider à tout prix l’autre vient cacher ? Est-ce que je peux m’en passer ? Me défaire de ce besoin et commencer à m’occuper de moi ? Troisième étape : commencer un travail thérapeutique. Il permettra de faire le point et de remettre à plat les bases d’une relation à soi – et aux autres – équilibrée. Cela demande du temps, de l’énergie et du courage.

