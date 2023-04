Le syndrome du côlon irritable, plutôt appelé actuellement "Syndrome de l’intestin irritable" (SII) , également appelé colopathie fonctionnelle, est un trouble digestif chronique qui affecte l’intestin grêle et le gros intestin.

Certaines études suggèrent que les femmes atteintes d’un SII sont plus à même de consulter un médecin. C’est une des affections la plus fréquemment diagnostiquée par les gastro-entérologues (médecins spécialisés dans les troubles du tube digestif) et est un motif fréquent de consultation chez le médecin généraliste.