Le syndrome "des fesses endormies" : en souffrez-vous ?

Si vous avez un doute et que vous pensez être atteint de ce syndrome, voici un test simple pour vérifie ; Allongez-vous sur le ventre et tirez votre jambe vers le plafond. Si vous avez du mal à maintenir cette position, vous souffrez peut-être du syndrome des fesses endormies. Surtout si cette difficulté est accompagnée de douleurs lombaires et que vous avez tendance à ne pas faire assez d’exercice. Les sportifs ne sont toutefois pas à l’abri de ce syndrome, car lors des séances de fitness, les fessiers sont relativement peu sollicités.

L’importance des muscles fessiers

Le groupe musculaire des fessiers est très important. Il permet de soutenir l’ensemble de la colonne vertébrale. Il est également très important pour les performances sportives et nous permet de marcher jusqu’à la fin de notre vie. Les trois muscles fessiers (le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier) interviennent dans la majorité des mouvements : se lever, s’asseoir, marcher, courir ou encore sauter. Ils servent aussi à stabiliser le bassin et le genou à chaque appui sur une jambe. Mais naturellement, même si vous êtes sportif, ces muscles s’affaissent.

La rééducation est possible

Il est alors nécessaire de se muscler les fesses et pour ce faire, des exercices sont envisageables. Par exemple, faites quelques contractions musculaires de cinq secondes, 15 à 20 fois par jour. Certains exercices très spécifiques, comme les squats ou les fentes permettent également de maintenir les fessiers en forme. L’idée est de le faire de manière progressive et régulière. Monter les escaliers et faire des promenades qui grimpent sont aussi des activités qui sollicitent particulièrement les fessiers.