« Le Syndrome des amours passées », une savoureuse fantaisie belge sur le couple

Grand triomphateur des Magritte l’an dernier, " Une vie démente " avait réussi à imposer avec un plaisir hautement communicatif l’univers très singulier d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, quelque part entre délicieux dialogues empreints de naturel et moments plus oniriques qui permettaient de décoller avec grâce de la réalité.

" Le Syndrome des amours passées " prolonge et enrichit aujourd’hui le ton et les enjeux de leur premier film. Autour d’un homme et une femme qui désirent avoir un enfant, les cinéastes bruxellois osent une fantaisie très libre qui questionne avec un humour perché et énormément d’imagination le modèle traditionnel du couple à l’heure des relations non-exclusives. En résulte un film hyper séduisant qui invite chacun à s’identifier et s’interroger sur ses choix.