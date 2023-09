'Le Syndrome des Amours Passées' : la comédie qui bouscule les codes des relations amoureuses

Un postulat de départ scientifiquement absurde assumé par les réalisateurices : "Le Syndrome des Amours Passées est une fable burlesque qui interroge l’imbrication complexe de l’amour, de la sexualité et de la famille […] Rémy et Sandra sont dans une situation où ils doivent programmer toute une série d’infidélités qui les renvoient à leur passé affectif. Nous avons ainsi pris deux piliers de l’hétéronormativité, l’exclusivité sexuelle et la reproduction, et nous les avons dressés l’un contre l’autre" expliquent Ann Sirot et Raphaël Balboni dans leur dossier de presse.