Le syndrome de Wernicke-Korsakoff : quand l’alcool détruit la mémoire

Qu’est-ce que le syndrome de Wernicke-Korsakoff et comment touche-t-il les personnes souffrant d’alcoolisme ? Comment cette maladie est-elle diagnostiquée et quelles sont les causes de son apparition ? Autant de questions qui méritent d’être posées pour mieux comprendre cette maladie qui affecte la mémoire à court terme et les capacités cognitives de ceux qui en souffrent. Complément d’explications avec le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue.