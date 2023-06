Le syndrome de la fille cool, quand les femmes répriment leurs émotions pour plaire aux hommes

Elle est marrante, sans prise de tête et jolie. Elle aime traîner avec des garçons. Normal, comme eux, elle apprécie regarder le foot en buvant une bière ou faire une partie de jeux vidéo. La "fille cool", c’est l’incarnation de la fille parfaite, de la petite amie parfaite… aux yeux de la gent masculine. Porté par la pop culture, le mythe de la "cool girl" est désormais démystifié sur les réseaux sociaux, qui associent le "syndrome de la fille cool" à des relations amoureuses toxiques.

Si vous vous demandez à quoi ressemble une "fille cool", rappelez-vous des personnages incarnés par Mila Kunis dans la comédie romantique "Sexe entre amis", par Megan Fox dans la saga "Transformers" ou de l’héroïne Robin dans la série "How I Met Your Mother". Elles sont fun, détendues et détachées de tout, surtout des hommes. L’image de la "cool girl" s’est immiscée dans l’inconscient collectif via la pop culture, particulièrement Hollywood, qui l’a érigée depuis des décennies, au statut de "femme parfaite". Du moins d’un point de vue masculin.