Le syndrome de l'imposteur : une vraie souffrance pour certains salariés

"On s'imagine qu'on manipule tout le monde pour faire croire qu'on est très compétent", rapporte Julien. Engagé dans une "course inatteignable", le jeune homme de 37 ans espérait à chaque nouveau diplôme ne plus douter mais même en passant sa thèse, il a été convaincu d'avoir eu "un gros coup de chance".

Théorisé à la fin des années 1970 par deux psychologues américaines, le phénomène n'est pas considéré comme une pathologie. Il "ne fait pas partie du DSM, le Manuel statistique des troubles mentaux" qui sert de référence, explique Anne-Françoise Chaperon, psychothérapeute et consultante en prévention des risques psychosociaux.

Pourtant, c'est un sujet qui concerne "beaucoup de gens" et qui sert de "terreau au burn-out", dit-elle, notant qu'il est répertorié indirectement comme faisant partie des troubles anxieux (sous le terme "anxiété de performance").

Ce phénomène concerne notamment les personnes qui ont "beaucoup de valeur professionnelle", souvent des surdiplomés, note-t-elle. "Ils font ce qu'on appelle en psychologie des 'attributions externes', c'est-à-dire que leur réussite n'est jamais grâce à eux : c'est toujours la chance, le fait d'être arrivé au bon moment... Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas capitaliser de confiance en eux."