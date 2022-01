Le "syndrome de l'imposteur" : 70 % de la population se sent concerné par ce phénomène

Avez-vous souvent des doutes liés à vos compétences ? Si oui, comme 70% de la population, vous souffrez peut-être du "syndrome de l’imposteur." Généralement, les personnes qui en souffrent minimisent le mérite lié à leur travail et attribuent leur succès à des causes extérieures ou au hasard. Plus d'explications avec le Dr Caroline, psychiatre et médecin référente dans "La Grande Forme."