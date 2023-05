Le syndrome de Gilles de la Tourette : au-delà des tics et des préjugés

Le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neuropsychiatrique caractérisé par des tics moteurs et vocaux chroniques. Il se manifeste généralement pendant l’enfance ou l’adolescence et persiste tout au long de la vie. Les tics sont des mouvements involontaires (tics moteurs) et des vocalisations répétitives (tics vocaux), brèves, soudaines et intermittentes.