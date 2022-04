Le syndicat des locataires conteste l'expulsion d'une mère et de ses quatre enfants à Molenbeek

Frédéric Dufour est le directeur-gérant du Logement molenbeekois. Dans ce dossier, il estime avoir fait preuve de mansuétude et de bienveillance mais, désormais, la coupe est pleine. "Vous n'êtes pas conscient de tout ce qu'il y a comme dégradations, comme bienveillance du Logement Molenbeekois en préalable de cette décision d'aller en Justice de Paix. C'est un dossier qui date d'il y a plus de deux ans, et madame Chaou n'a rien voulu entendre. Madame Chaou ne s'est pas occupée de ses enfants. Madame Chaou n'a rien fait. On a donné toutes les possibilités pour que Madame Chaou puisse rester là où elle est et que tout se passe bien. A partir d'un certain moment, je dois veiller, moi, au bien-être et au calme de mes locataires et là on parle de plus de 1000 personnes".

L'expulsion est prévue pour le 30 avril au plus tard. Le Syndicat des Locataires en appelle à la bourgmestre de Molenbeek, à la SLRB (la société régionale du logement) et à la secrétaire d'Etat au Logement du gouvernement bruxellois pour l'empêcher.