Le syndicat des joueurs Fifpro s'alarme des cadences infernales

La cadence la plus insoutenable est attribuée à Luka Modric (Real Madrid), qui a disputé jusqu'à 24 matches d'affilée sans avoir plus de quatre jours de repos entre deux d'entre eux, durant la saison 2020-2021, soit quatre fois plus que le "maximum recommandé".

Le syndicat s'inquiète aussi du raccourcissement des périodes d'intersaison. Moins d'un tiers des joueurs interrogés ont disposé d'au moins quatre semaines de repos à l'intersaison en 2019-2020 et 2020-2021.

Et certains cas extrêmes alertent l'organisation, comme celui de l'Espagnol Mikel Oyarzabal, qui n'a disposé que de six jours de coupure entre les Jeux olympiques et la reprise de l'entraînement à la Real Sociedad l'été dernier.

Cette accumulation de fatigue aurait aussi des effets psychologiques notables, selon l'étude de la Fifpro: 82% des experts interrogés ont observé des problèmes de santé mentale concernant les joueurs victimes d'un calendrier surchargé.

"Nous sommes des athlètes, pas des machines. Nos corps et nos esprits ont des limites naturelles. Lorsque nous en faisons trop ou que nous nous reposons trop peu, nous craquons", s'inquiètent dans une tribune les joueurs professionnels, représentés notamment par plusieurs grands noms comme Leonardo Bonucci, Jonathan David et Arturo Vidal.