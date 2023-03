Le sympathique Drive-In de la Ferme de la Bourgade

La crise sanitaire avait poussé de nombreux agriculteurs à se réinventer pour continuer de vendre leurs produits. Aujourd’hui le drive fermier a la cote.

Un drive fermier est un concept de vente en ligne de produits locaux fermiers. Il s’agit d’un système qui met directement en relation les producteurs et les consommateurs d’un même territoire. Pour bénéficier des produits frais et de saison, les consommateurs doivent passer leurs commandes sur Internet. Ils peuvent ensuite récupérer leurs commandes au lieu et à l’heure convenue avec les producteurs. Il suffit pour les clients de charger leurs commandes dans leurs coffres de voiture.