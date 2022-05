Le Swimrun, nager ou courir ? Les deux mon capitaine !

Envie de vous essayer au Swimrun ? 8 courses (réparties sur deux jours) sont organisées cet été par Ecoraceevent, un organisme qui regroupe différents types de course s’effectuant en équipe tout en respectant la nature (EcoSwimRun, EcoRunandBike) :

16 juillet 2022 : EcoSwimRun du barrage de la Gileppe (9 – 19 – 37km)

27 août 2022 : EcoSwimRun Belgium de Robertville (9 – 19 – 39km)

▶ Toutes les infos pratiques et les inscriptions sur le site de EcoSwimRun

"On a la chance de pouvoir effectuer nos courses dans des cadres merveilleux et on tient à les préserver. Et donc à les respecter", nous dit Kevin Heeren, l’organisateur des épreuves.

Et pour tenter de faire connaître ce sport et d’attirer de nouveaux adeptes, les organisateurs proposent des séances d’initiation et d’entraînement au lac de Robertville. "C’est un sport qui nécessite certes des qualités physiques et techniques, notamment en ce qui concerne les entrées et sorties d’eau et la gestion du matériel, mais qui peut néanmoins attirer de nouveaux adeptes d’un sport convivial et rafraîchissant". Un sport proche de la nature et respectueux de l’environnement.