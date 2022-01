Le suspect de la tentative de meurtre dans le métro bruxellois dit ne se souvenir de rien

Le conducteur du métro a pu effectuer un freinage d'urgence, geste qui a sauvé la victime. Aucun passager du métro n'a été blessé lors de l'arrêt brutal. Des voyageurs présents sur le quai sont alors descendus sur les voies pour sortir la victime des rails. Une fois celle-ci remontée sur le quai, les secours ont été appelés.

La Stib a demandé aux médias et aux personnes susceptibles de communiquer via les médias sociaux de préserver la vie privée du chauffeur, qui était sous le choc et a besoin de sérénité. Elle déplore que sa photo et son nom aient été diffusés via ces deux voies de communication.