Le suspect d'un vol de vélo arrêté et frappé par un groupe de personnes à Bruxelles

Un homme, suspecté d'avoir tenté de voler un vélo dans les communs d'un immeuble, a été maîtrisé et frappé jeudi sur le boulevard de l'Abattoir par un groupe de personnes, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo. Le parquet précise que deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour la tentative de vol dans habitation et l'autre pour coups et blessures volontaires.

La police est intervenue jeudi vers 13h00 pour une bagarre entre une quinzaine de personnes. Les agents ont trouvé un homme assis par terre avec le visage ensanglanté. Une ambulance a été appelée sur les lieux. L'état de la personne blessée ne nécessitait pas de soin à l'hôpital.

Selon une personne sur place, l'homme venait de tenter de voler un vélo. Un témoin et son frère auraient poursuivi le voleur qui prenait la fuite. Ils l'ont intercepté sur le boulevard de l'Abattoir où un attroupement s'est formé. C'est à cet endroit que le suspect aurait reçu des coups. Les enquêtes ouvertes visent à éclaircir les circonstances de l'incident.