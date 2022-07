Le suspect d’agressions violentes sur des personnes âgées a été arrêté à Bruxelles

Un homme soupçonné de plusieurs vols avec violence sur des dames âgées a été arrêté mercredi, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Ouest, confirmant une information de La Capitale. L’homme avait fait l’objet d’un avis de recherche, diffusé vendredi.

Le suspect était recherché pour trois vols avec violence qui ont eu lieu entre le 6 et le 16 juin dernier à Bruxelles, à Ganshoren et à Molenbeek-Saint-Jean. Il agissait toujours de la même manière, ciblant des dames âgées. Il attendait que la victime entre dans le hall d’entrée de son habitation, la suivait à l’intérieur, puis la frappait à l’arrière de la tête ou la poussait violemment en la faisant tomber au sol. Il saisissait alors son sac à main et prenait la fuite. Au moins une victime a également reçu des coups de pied dans les côtes.

Après la diffusion de l’avis de recherche, le suspect a pu être identifié et la zone de police Bruxelles-Ouest a procédé, mercredi, à son arrestation. L’individu a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles, qui le fera comparaître devant le juge d’instruction.

Selon La Capitale, l’homme, H. S., est déjà bien connu de la justice. Il a été condamné à plusieurs reprises et a été libéré en avril 2022.