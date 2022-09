Le surprenant ''Earthling'' l'album très electro de David Bowie

Le vingtième album studio de David Bowie, sorti le 3 février 1997.

Deux ans après la sortie de l’album concept ''Outside'', cherchant à se renouveler sans cesse, David Bowie revient ici avec un album surprenant teinté d’influences de la musique électronique (jungle et drum and bass). Si "Little Wonder" en est l’extrait le plus célèbre, on y retrouve aussi de très belles compositions telles que "Seven Year in Tibet", "I’m Afraid of Americans" (co-signé par Brian Eno ) ou encore "Battle for Britain (The Letter)".