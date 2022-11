Le supporter à l’origine de l’arrêt de match Charleroi – Malines, membre d’un nouveau groupe est déjà banni

Ce samedi le match Charleroi – Malines a dû être arrêté avant la fin à cause de jets de fumigènes. Le supporter à la base du dernier jet faisait partie d’un nouveau groupe de supporters carolo pour qui c’était le premier match officiel. Et il est déjà banni.

A Charleroi, malgré l’arrivée de Felice Mazzu, il y a du boulot pour redresser l’équipe tout en se réconciliant avec les supporters. Si ces derniers demandent plus de transparence, ils ont aussi banni celui qui a fait arrêter définitivement la rencontre de samedi face à Malines. Ce supporter faisait partie d’un nouveau groupe, le Block 22 de Charleroi, qui a réagi via un communiqué :

"Ce samedi 12 novembre, notre club devait affronter Malines dans le cadre de la 17e journée de Pro League. Malgré les difficultés de l’équipe, ça devait être un jour exceptionnel pour nous. Il s’agissait du jour où nous devions devenir un groupe officiel ainsi que les premiers pas de notre bâche dans notre tribune, la T4. Nous assumons la pyrotechnie à l’entrée des joueurs mais également celle tout au long de la rencontre de notre côté. Nos consignes envers nos membres étaient de garder et ce peu importe le résultat, tous les engins pyrotechniques au sein de la tribune. Malheureusement, suite à l’euphorie de cette journée spéciale pour nous, un de nos membres n’a pas respecté nos règles, ce qui a mené à l’arrêt définitif de la rencontre. Nous ne cautionnons évidemment pas cet acte isolé. C’est pourquoi, nous avons décidé de l’exclure définitivement de notre groupe. De par ses agissements, nous avons bien conscience qu’il noircit notre image et celle du club. […] De par ce communiqué, nous voulons aussi faire acte de transparence vis-à-vis des autres groupes de supporters incriminés à tort. Nous espérons apaiser les tensions présentes entre les supporters et le club."

Charleroi est pour le moment 12e du général avec 19 points.