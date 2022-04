Le supplément de prix d'une maison efficace au niveau énergétique a augmenté

Le supplément de prix d'une maison efficace au niveau énergétique est "considérable" et "s'est accru ces 10 dernières années", constate la Banque nationale de Belgique (BNB) dans une étude publiée lundi.

Selon cette analyse, qui se penche sur "l'incidence de l'évolution des caractéristiques des logements et des préférences en la matière sur les prix des habitations en Belgique", une maison dotée d'un score PEB de 150 kWh/m2 (ce qui correspond à un PEB de C) est environ 12% plus onéreuse qu'une maison similaire dont le score PEB s'élève à 350 kWh/m2 (PEB G) pour la période la plus récente, soit du troisième trimestre de 2020 au deuxième trimestre de 2021.

La BNB invite toutefois à la prudence : ses estimations ne permettent pas de faire une distinction nette entre l'incidence de la performance énergétique et celle du confort de vie général. De plus, les répercussions des augmentations significatives des prix de l'énergie de ces derniers mois ne sont pas encore visibles dans les estimations.