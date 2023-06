Le supervolcan près de Naples, "les Champs Phlégréens", de plus en plus actif, il inquiète les scientifiques

Le plus grand supervolcan d’Europe, situé à quelques kilomètres de Naples, inquiète depuis plusieurs mois face à ce qui pourrait être des signes de réveil.

Les Champs Phlégréens, Campi Flegrei en italien, sont surveillés par les volcanologues depuis des années en raison de leur caractère extrêmement dangereux : non seulement c’est un supervolcan explosif mais en plus il est situé à côté d’une des zones les plus habitées d’Italie (4 millions d’habitants dans l’agglomération de Naples et 500.000 personnes dans la caldeira du volcan).

Si ces deux dernières éruptions majeures datent respectivement d’il y a 36.000 et 14.000 ans, sa dernière "petite" éruption s’est produite le 29 septembre 1538 et a éjecté 200 km³ de magma, répandant des cendres sur une superficie de 3,7 millions de km².

Visuellement moins impressionnante que le Vésuve, situé à l’Est de Naples, la caldeira de ce supervolcan s’étend sur 14 kilomètres (dont une partie sous la mer) et compte 24 cratères (pour la plupart sous l’eau également) qui fument depuis longtemps et dans lesquels on trouve des bassins de boue bouillante. Les Champs ne sont pas totalement endormis et restent dangereux, en 2017, un couple et leur fils sont décédés en tombant dans un des cratères.