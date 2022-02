Le "supermarché aux puces pour enfants" franchit le cap des 100.000 ventes en 8 mois à Fléron

C'est un concept qui vient du Danemark, sous le nom Børneloppen, et c’est une première en Wallonie pour une surface de ce type entièrement dédiée aux enfants. Il s’agit d’un supermarché aux puces pour enfants. Il est installé à Fléron et vient de franchir un cap important.

Ce cap, c’est celui des 100.000 articles vendus depuis son ouverture en juin 2021. Des ventes selon un concept original : " On loue des étagères, à partir d’une semaine et par multiple de sept jours. L’étagère est composée de trois tablettes et d’une tringle. Le particulier peut louer son étagère, ensuite il aura accès à un espace personnel en ligne où il va enregistrer les articles qu’il souhaite vendre, et choisir le prix de vente pour chaque article. Quand vient sa période de location, il vient installer son stand. On fournit cintres, les antivols et des petites perles de couleur pour indiquer les tailles. Après, il peut suivre ses ventes en ligne et nous, on vend pour lui, en gardant 15 pc du prix de vente ", détaille Cassandre Jouret, gérante du magasin.

Acheter en seconde main, c’est souvent intéressant, mais est-ce la motivation principale des clients ? Pas nécessairement. Il y a bien sûr une motivation d’ordre économique, mais parmi les clients, un autre motif d’intérêt est avancé : " Le recyclage, le réemploi, un mode de consommation plus durable. J’ai déjà fait de bonnes affaires et je pense que le jour où les habits auront joué leur rôle chez moi je viendrai de nouveau les mettre en vente ici ", explique Marie. " Ça me séduit parce que dans la conjoncture actuelle, plus rien n’est négligeable. Il faut donc aller vers ce principe-là, d’autant que les enfants grandissent tellement vite. De cette manière, les mamans peuvent faire tourner l’argent pour pouvoir reprendre d’autres vêtements pour leurs enfants ", ajoute Myriam.

En 8 mois, près de 2800 stands ont déjà été loués.