Le superbe hôtel des Diables Rouges au Qatar : quand l'exagération atteint son paroxysme

Les Diables Rouges logent à l'Hilton Salwa Beach Resort durant la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar. L'hôtel plus que luxueux et particulièrement raffiné en matière d'esthétisme se trouve au sud-ouest du pays, à une grosse heure en voiture de la capitale, Doha, et seulement à quelques kilomètres de l'Arabie saoudite. Pour y accéder, il faut emprunter une autoroute à quatre bandes, une longue ligne droite un peu interminable dessinée au milieu du désert.

La sécurité est impressionnante à chaque coin de ce véritable dédale. Pour accéder à la salle de presse, comptez un contrôle du véhicule, un contrôle de votre matériel professionnel et de nombreuses vérifications, généralement avec le sourire aux lèvres des contrôleurs, de votre accréditation. Sur place, l'immense complexe de près de 300.000 m² comporte un centre aquatique et vingt restaurants. Côté sportif, plusieurs piscines, des salles de fitness, des terrains de basket, des terrains de tennis et trois terrains de football, dont deux sont réservés exclusivement aux Diables Rouges.

Niveau budget, inutile de vous dire qu'il faut sortir le chéquier. Hors saison, une chambre avec petit déjeuner et accès au parc aquatique revient à environ 325 euros par nuit. Le prix étant multiplié entre trois et cinq fois durant cette Coupe du monde. Il se murmure que certaines villas privatives, où ne logent pas les Diables précisons-le, se louent plus de 5.000 euros la nuit. L'exagération à son paroxysme.