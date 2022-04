Le "super-sub" Yannick Carrasco marque deux buts face à l’Espanyol et offre une victoire importantissime à l’Atlético Madrid

L’Atlético Madrid recevait l’Espanyol ce dimanche après-midi dans le cadre de la 32e journée de Liga, le championnat espagnol. Sur le banc de touche au coup d’envoi de la partie, Yannick Carrasco a enfilé sa cape de super-héros pour offrir la victoire aux Cochoneros (2-1).

Entre une double confrontation décevante face à City en Champions League et une défaite à Majorque en Liga, les Colchoneros ne parviennent plus à gagner. Ce dimanche, face aux Catalans de l’Espanyol, la victoire est impérative pour les hommes de Diego Simeone.

Après une première mi-temps vierge de buts, l’entraîneur argentin fait monter Yannick Cararsco en lieu et place de Joao Felix. Coaching payant puisque sept petites minutes plus tard, le Diable Rouge fait mouche. Bien lancé par Matheus Cunha dans le dos de la défense, Carrasco crochète son opposant avant de tirer au premier poteau. Et avec un peu de chance, après que le ballon a touché le pied d’un défenseur adverse et la main fébrile de Diego Lopez, le portier de l’Espanyol, Carrasco ouvre le score (1-0, 52'). C’est le quatrième but du Belge cette saison.

L’Atlético semble alors bien parti pour remporter la partie mais c’est sans compter sur l’attaquant Raul de Tomas qui égalise (1-1, 74'), profitant de la supériorité numérique des Pericos après l’expulsion de Geoffrey Kondogbia. Mais au terme d’une fin de rencontre très mouvementée, Carrasco offre la victoire à son équipe en inscrivant un penalty décisif dans les arrêts de jeu (2-1, 90+10').

Avec cette victoire, les Colchoneros reviennent à hauteur du FC Séville et du Barça au classement, avec 60 points au compteur.