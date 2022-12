Le Super Bêtisier : les plus belles chutes et les plus beaux ratés de 2022

Vous l’attendiez tous ! Le traditionnel Super Bêtisier de la RTBF est de retour ! Partez au cœur des coulisses de vos émissions préférées et revivez avec nous le best of des moments le plus épiques de cette année 2022. Entre rires, chutes ou encore problèmes techniques nous pouvons vous garantir que le Super Bêtisier 2022 vous arrachera votre plus beau fou rire !