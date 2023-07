Le Suédois Mikael Ymer, 51e joueur mondial, suspendu 18 mois pour avoir manqué trois contrôles antidopage.

Le joueur de tennis suédois Mikael Ymer, 51e joueur mondial à l’ATP, a indiqué mardi avoir écopé d’une suspension de 18 mois. Elle est la conséquence de trois absences à des contrôles antidopage hors compétition en l’espace d’un an. Le Suédois n’a pas respecté ses obligations de localisation dans le cadre de la lutte antidopage.

"Je trouve leur décision […] injuste", a tweeté le joueur de 24 ans, finaliste face à David Goffin au début de l’année du BW Open, le tournoi Challenger de Louvain-la-Neuve. Le Suédois restait sur une défaite au 3e tour à Wimbledon contre le Colombien Daniel Galan, après avoir éliminé au tour précédent l’Américain Taylor Fritz, 9e mondial.

Accusé en janvier 2022 par la fédération internationale de tennis (ITF), le N.1 suédois a contesté ces accusations et a été innocenté dans un premier temps. Mais après l’appel déposé par l’ITF, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a suspendu Mikael Ymer lundi pour une période de 18 mois, alors que la fédération avait requis deux ans.

Le TAS a précisé que Ymer n’avait pas indiqué au préalable où il se trouverait les 22 avril, 10 août et 7 novembre 2021 et n’avait donc pu subir les contrôles antidopage prévus. Ymer contestait cette 3e absence, à Roanne, estimant qu’elle n’était pas de sa faute. Il n’a pas été suivi. "Je comprends que ces règles ont été mises en place pour protéger l’intégrité de notre sport et qu’elles ont une raison d’être. Cependant, je ne crois pas avoir enfreint ces règles et j’ai la conscience tranquille, Dieu m’en est témoin", ajoute le joueur sur Twitter.