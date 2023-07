Le Sud : la chanson de Nino Ferrer qui lui a fait perdre le nord

Fils unique d'un industriel italien, héritier lui-même d'une des grandes fortunes du Nord de l'Italie et d'une mère d'origine plus modeste, née à Nouméa, Agostino Ferrari de son vrai nom a été beaucoup balloté au début de son enfance. Il passe ses premières années en Nouvelle-Calédonie. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, la famille revient en Italie à Rome, avant de s'installer quelques années plus tard à Paris. Le jeune Nino ne maitrise pas bien le français et subit les railleries ses camarades de classe auxquelles il réagit violemment. Ce qui lui vaudra plusieurs renvois d'établissements renommés. À quinze ans, l'ado mal dans sa peau découvre le jazz, dessine, peint et écrit même ses premiers textes.