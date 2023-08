Le sud du Caucase voit défiler les dirigeants européens ... Pourquoi?

Plus de 30 ans après l'éclatement de l'URSS, l'influence de Moscou s'étend encore bien plus loin que le territoire russe. La Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étant d'anciennes républiques soviétiques, dans un voisinage immédiat stratégiquement situé entre les frontières russes et celles de l'Iran et de la Turquie, Moscou voit un grand intérêt à les garder sous orbite.

"La Russie s'estime comme LA puissance historiquement apte à dominer cette région qu'elle a commencé à conquérir au début du XIXᵉ siècle, aux dépens de l'empire perse, aujourd'hui l'Iran, et de l'Empire ottoman" rappelle l'historienne Taline Ter Minassian. "Elle s'estime mieux à même que les Européens, et encore mieux que les lointains Etats-Unis à exercer sa tutelle, sa puissance d'expertise, sa connaissance de la région, pour des raisons historiques."

Mais la guerre en Ukraine accapare aujourd'hui l'attention de la Russie. Et cela n'échappe ni aux Etats du Caucase ni aux 27 Etats européens.

"La Russie, pour l'instant, est davantage préoccupée par la campagne militaire en Ukraine, c'est une évidence. Et c'est justement la perception de cette vacuité qui fait que l'UE ou les Américains tentent de mettre le pied dans la porte" commente Taline Ter Minassian.

S'ajoute à ceci que le Kremlin a aussi montré des erreurs de jugement sur la scène Ukrainienne, et l'image de sa force a été écornée par l'avancée vers Moscou des miliciens du groupe Wagner en rébellion. Cela non plus n'est pas passé inaperçu.

"Au bout d'un an et demi de ce conflit, on peut dire déjà que la volonté russe de mettre sous son influence la totalité de l'Ukraine est un échec. On ne sait pas encore comment cette guerre va se terminer, mais l'objectif initial de la Russie d'apparaître comme la puissance dominante sur l'espace anciennement soviétique et de s'imposer aussi au niveau stratégique sur le continent européen, cela a échoué" commente le politologue et ancien ministre géorgien Thorniké Gordadzé.

"Donc évidemment, cela provoque des réactions, des adaptations, de nouvelles visions politiques aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe et dans tout le voisinage oriental de l'Union européenne: tout le voisinage commun de l'Union avec la Russie prend une importance supplémentaire. Le Sud-Caucase prend une importance particulière."

D'où le défilé des visites diplomatiques européennes.