Le sucre expliqué aux enfants

On l’adore et on en a souvent envie ! Le sucre est le petit péché mignon de beaucoup de personnes. Pourtant, le sucre n’est pas très bon pour la santé. C’est même carrément une drogue car plus on en mange, moins on sait s’arrêter !

On mange beaucoup trop de sucre en Belgique : 40 à 50 kg de sucre par an et par personne. C’est 5 fois la dose maximale recommandée pour être en bonne santé.

Du sucre, il y en a bien sûr dans les bonbons et les biscuits mais aussi dans les plats préparés ou la nourriture industrielle. On retrouve du sucre presque partout.

Tous les sucres ne sont cependant pas mauvais pour la santé. Le bon sucre est essentiel pour notre corps. C’est un peu notre carburant, ce qui va nous donner de l’énergie.

Voilà pourquoi il est important de savoir faire la différence entre le bon et le mauvais sucre.

Manger trop de mauvais sucre entraine des problèmes de santé comme des maux de tête, de l’obésité ou encore du diabète.