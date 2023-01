Le successeur de Russell Crowe aurait été trouvé pour la suite de “Gladiator”

L’irlandais de 26 ans a été révélé aux yeux du grand public par la série “Normal People”, dans lequel il joue avec Daisy Edgar-Jones et pour laquelle il a été nommé aux Emmy Awards. Plus récemment, il a fait sensation avec son rôle dans le film “Aftersun”. Grand prix du festival de Deauville, le long-métrage de Charlotte Wells évoque les souvenirs d’une jeune femme à propos de son père lors de vacances d’été marquantes. La prestation de Paul Mescal a attiré l’attention, au point d’inscrire l’acteur parmi les outsiders des nominations de la prochaine cérémonie des Oscar. Dans cette suite à “Gladiator”, il incarnerait Lucius, le fils de Lucilla, incarnée par Connie Nielsen. C’est un apport de poids à un projet plusieurs fois annoncé sous des formes différentes à travers les années. Avant de se diriger de nouveau à Rome, Ridley Scott se trouve dans les pas de son prochain film sur “Napoléon”, comptant Joaquin Phoenix et Tahar Rahim au casting.