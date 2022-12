Le succès grandissant des pré-soldes, 40% des commerces en proposent

Cette tendance, certains ne la suivent qu’à contrecœur notamment les plus petites boutiques gérées par des indépendants déjà sous pression. "Aujourd’hui, les pré-soldes et la période des offres conjointes sont essentiellement utilisés par les chaînes nationales et internationales. Bien souvent, un certain nombre de commerçants indépendants vivant à proximité de centres commerciaux se voient contraints de suivre et de commencer à faire des offres conjointes alors que financièrement, c’est assez compliqué pour eux", explique Christophe Wambersie, secrétaire général du Syndicat neutre pour indépendant.

Le risque, c’est aussi de diminuer l’impact psychologique du début des véritables soldes dans l’esprit du consommateur. Et donc l’affluence à ce moment clé de l’année pour les détaillants.