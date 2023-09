Le succès du bon d’État n’a pas révélé tous ses secrets, en voici des exemples

Maintenant que la fièvre autour du bon d’état est retombée, il n’est pas inutile de faire quelques remarques. La première, c’est que les Belges sont visiblement fâchés avec la finance. Il y a très clairement un manque d’éducation financière dans notre pays, comme le faisait remarquer à juste titre un économiste.

Car si le Belge était légitimement frustré avec le rendement de son livret d’épargne, il pouvait sans effort trouver d’autres placements tout aussi rentables, voire plus, et tout aussi sécurisés que le bon d'état. Et puis l’autre remarque, c’est que l’État a, de l’avis général, bien fait de secouer les banques en proposant son fameux bon d’état à 2,81%, net de rendement. Ça a visiblement marché car plusieurs banques, et non des moindres, ont avoué qu’elles avaient perdu plusieurs milliards d’euros, qui sont donc partis en direction de ce fameux bon d’État. Et c’est là où j’en viens à une remarque qui n’a pas été faite en public jusqu’à présent, l’État a évidemment le droit de se financer en direct auprès des Belges, mais n’importe quel financier vous le dira. Quand une entreprise lève des fonds, elle indique le montant exact qu’elle souhaite lever. Ici, pas du tout, le ministre des Finances n’a rien dit et il a fini par récolter 22 milliards d’euros en quelques jours. C’est énorme. En fait, je vais vous l’avouer, puisque nous sommes entre nous, le ministre des Finances nous a en quelque sorte manipulés psychologiquement. En finance, on appelle ça la technique du FOMO. C’est un acronyme anglo saxon très bien connu des boursiers ''fear of missing out’’ FOMO. En français, c’est tout simplement la peur de rater le train.