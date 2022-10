Le succès des herboristeries

Pour vous soulager d'un petit rhume, pour un meilleur sommeil ou contre le stress, vous avez probablement déjà eu recours aux petits remèdes de grand-mère à base de plantes. C'est dans les herboristeries que l'on peut retrouver ces innombrables plantes médicinales qui permettent de vous soulager; entre autres le thym, la menthe poivrée, la camomille, la verveine… Et cela reste bien évidemment le complément d'un traitement médical. Les herboristeries ont été plus ou moins oubliées, mais elles sont récemment fréquentées à nouveau avec assiduité par des clients qui cherchent les meilleurs conseils pour des solutions naturelles; car ces plantes contiennent des principes actifs, et il y a donc également des contre-indications.