Le succès des bons d'Etat : plus de 50 millions d'euros en deux jours

Beaucoup d'investisseurs semblent être intéressés par les taux d'intérêt plus élevés accompagnant les bons d'État. Après deux jours de souscriptions, le produit total a en effet déjà atteint 52,8 millions d'euros.

Le Trésor public émettra des bons d'État samedi, avec deux échéances différentes. Celui à 3 ans aura un taux d'intérêt de 2,6%, contre 3% pour le bon d'État à 10 ans. Le premier semble particulièrement plaire puisqu'il a déjà accumulé quelque 42,1 millions d'euros. Pour le second, 10,7 millions d'euros ont déjà été souscrits. Cela place déjà le total levé après deux jours (52,8 millions) au-dessus du montant accumulé lors de l'émission précédente, à la fin de l'année dernière, lorsque 48,6 millions d'euros avaient été empruntés via des bons d'État. C'était alors le montant le plus élevé en 10 ans.