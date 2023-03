Le succès des acteurs belges en France : "Ils peuvent sortir de leur humilité pour défendre ce qu'ils font"

Pour Patrick Quinet, président de l’académie des Magritte, les acteurs belges restent dans l'humilité quant il s'agit de défendre leurs projets dans leur pays. "Cette humilité on l’a chez nous et c’est très bien. On est chez soi on n'a pas envie d’ouvrir sa grande gueule, d’exister dans tous les médias. Ce qui peut-être amène un déficit de notoriété auprès de notre propre public, mais en France nos acteurs n'hésitent pas : ils y vont, ils existent, ils font des émissions, ils peuvent sortir de leur humilité pour défendre ce qu'ils font et ce qu'ils sont". Ce qui peut amener un certain manque de communication. Les acteurs belges devraient donc afficher la même démarche en Belgique qu’en France afin de soutenir le cinéma belge dans son ensemble.

Le fait de pouvoir attirer le public, d’apparaître dans des émissions ou ailleurs est une aide pour les futurs comédiens, techniciens… En effet, comme l’explique Patrick Quinet, cela permet d’aider toute la génération de jeunes cinéastes et techniciens et c’est également à cela que servent les Magritte : disposer de têtes connues importantes qui vont tirer l’ensemble du train des cinéastes et faire en sorte que tout le monde puisse se sentir bien.