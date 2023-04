Le succès de l'Antwerp en Coupe de Belgique assure une place en préliminaire de Conference League au vainqueur des Europe Play-offs

Du côté de La Gantoise, du Standard, de Westerlo et du Cercle, les yeux étaient sans doute rivés vers le Stade Roi Baudouin ce dimanche. Et on a sans doute dû sourire dans ces clubs lorsque l’Antwerp a soulevé la Coupe de Belgique. Le sacre des Anversois offre en effet une qualification directe pour le 2e tour préliminaire de la Conference League, sans devoir affronter le 4e des Champion Play-offs.

Cela va également changer la donne dans la course au titre puisque les tickets européens seront différents en fonction de la position finale de l’Antwerp.

Si le Great Old est champion ou termine deuxième, il s’assure un billet pour la Ligue des Champions et le reste des tickets glisse. Le troisième sera qualifié pour l’Europa League et le 4e et le vainqueur des Europe Play-offs iront en Conference League.

Si les Anversois terminent troisièmes ou quatrièmes, ils conservent leur place en Europa League et le vainqueur des Europe Play-offs va également au 2e tour préliminaire de Conference League.

L’information à retenir est donc que suite à la victoire de l’Antwerp, il n’y aura pas d’affrontement entre le vainqueur des Europe Play-offs et le quatrième. Le vainqueur des PO2 ira directement au 2e tour préliminaire de la Conference League.