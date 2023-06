Le succès à Cannes du film "Augure" donne de l’espoir au cinéma congolais

Parmi les raisons du recul du cinéma dans l’immense pays africain à l’histoire mouvementée, le producteur congolais a cité le manque de liberté sous Mobutu Sese Seko (1965-1997). "Énormément de cinéastes se sont retrouvés en exil et ont continué leur carrière à l’étranger", a-t-il expliqué. "Et les salles ont cessé d’exister, car économiquement elles ne pouvaient pas tenir". Les producteurs belge et congolais ont appelé à la "structuration de l’industrie audiovisuelle et cinématographique". Il faudrait une "direction nationale du cinéma", selon Emmanuel Lupia, avec une sorte de guichet unique qui faciliterait les tournages. "On a eu des difficultés par exemple pour obtenir des visas pour l’équipe belge, pour importer et réexporter du matériel, pour voyager dans la RDC", a-t-il détaillé. L’équipe a aussi eu une très mauvaise surprise quand une autorisation de filmer dans une mine leur a été retirée à la dernière minute.

A cause de ce genre d’entraves, "beaucoup de films dont les histoires se passent au Congo ne sont pas tournés ici", a déploré Emmanuel Lupia. Pourtant, a appuyé Benoît Roland, "il y a tout ce qu’il faut… une quantité de décors absolument insensée et des techniciens capables". D’autres pays étaient dans la même situation mais se sont "structurés", à l’image de la Grèce qui, selon lui, accueille maintenant "des dizaines de tournages américains".