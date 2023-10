Le Suaire de Turin a-t-il bien enveloppé le visage du Christ ? Cette technique scientifique qui a défié l’Église

Cette photographie n’est que l’un des nombreux épisodes de cette saga autour de l’authenticité du Suaire de Turin, vu par de nombreux croyants comme le Saint-Suaire.

Pourquoi pensait-on que ce linceul a enveloppé le visage de Jésus-Christ après avoir été descendu de la croix ? On connaît en réalité peu de choses sur son origine. Des sources évoquent l’existence de cette relique depuis l’an 1355. Nulle trace avant cette date dans les écrits ne permet de retracer son parcours.

L’objet christique, en tous les cas, est une impressionnante trace du passé. Rectangulaire, en sergé de lin blanc, il est long de plus de 4,42 mètres et large de plus d’1,13 mètre. Une face recto et une verso font deviner un corps de plus d’un mètre 80, les yeux fermés, dont les traits rappellent ceux du Christ : cheveux et barbe longue, silhouette affinée.