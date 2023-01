Le stylo ne s’est pas encore incliné face au clavier d’ordinateur.

À première vue, tout laisse penser que le stylo a vocation à devenir une relique d’un passé pas si lointain, au même titre que la plume d’écriture et la machine à écrire. Mais c’était sans compter les réseaux sociaux. Paradoxalement, l’écriture manuscrite est une pratique en vogue sur Instagram ou TikTok. Sur cette dernière, le hashtag #handwriting ("écriture manuelle") cumule plus de 7,4 milliards de vues. Il est mentionné dans des vidéos où les internautes s’efforcent de tracer les plus beaux pleins et déliés sur des feuilles de papier mais aussi dans leurs Bullet Journals.

Cet agenda des temps modernes, popularisé par le webdesigner new-yorkais Ryder Carroll, est à mi-chemin entre le journal intime, l’agenda et le carnet de gratitude. Il est devenu l’outil indispensable de tous les professionnels de la planification mais aussi des fans de développement personnel. Le principe : on y écrit les grands événements de l’année à venir ainsi que ses rendez-vous quotidiens, ses envies et ses aspirations personnelles. Mais pas question de faire son "BuJo" sur ordinateur ! Il doit impérativement être rédigé à la main pour permettre à son propriétaire de prendre le temps de se concentrer sur lui-même, en accord avec la philosophie "slow life".

Seule l’écriture manuscrite permettrait cette introspection.

L’engouement sur Internet autour de la calligraphie et de l’écriture manuelle montre que le stylo et son cousin, le crayon, ont encore de beaux jours devant eux. Même s’ils doivent composer avec l’omniprésence dans nos vies du clavier d’ordinateur et les touches dématérialisées de nos smartphones. Il ne s’agit pas tant d’un bouleversement de notre rapport à l’écrit que d’une évolution naturelle. Après tout, le papier a été précédé par le parchemin, le papyrus et les tablettes d’argile. Les supports changent mais l’écriture persiste. Du moins pour l’instant.