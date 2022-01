Le styliste wavrien Bernard Depoorter récupère un vrai trésor d’outils d’artisanat d’art

L’Europe était reconnue mondialement pour son savoir-faire et ses métiers d’art et aujourd’hui tout a quasiment disparu

Le styliste est encore occupé à tout déballer, trier. Il faudra ensuite restaurer, nettoyer certaines pièces, enlever la rouille sur d’autres. Et archiver ce précieux patrimoine en vue de son classement. "Je dois y penser dès maintenant, même si je n’ai que quarante ans, insiste Bernard Depoorter. Si on laisse tout foutre le camp, on perd notre âme. L’Europe était reconnue mondialement pour son savoir-faire et ses métiers d’art et aujourd’hui tout a quasiment disparu". Le créateur souhaiterait aussi s’entourer d’historiens, de botanistes pour que sa démarche soit la plus aboutie possible. Il compte d’ailleurs créer un musée et former de nouveaux artisans à cette technique. Et bien entendu l’utiliser dans ses propres créations : "Je suis intimité : en même temps, je bouillonne d’idées mais je me demande aussi par quoi je vais commencer !". Les possibilités sont infinies : le cuir, la soie, le velours, mais aussi les nouveaux textiles plus techniques. "Je vais continuer la mode mais aussi m’ouvrir à la performance artistique et à l’art contemporain. Je veux en faire un véritable art de vivre et, pourquoi pas, m’associer avec des créateurs qui travaillent d’autres matériaux : l’or, la porcelaine ou même le chocolat !". Dans l’immédiat, deux étudiantes en stylisme de la Cambre vont venir en stage dans l’atelier pour s’initier à l’art de la parure florale.